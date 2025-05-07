Вблизи Москвы экипаж самолета объявил аварийную ситуацию из-за нехватки топлива

Экипаж самолета авиакомпании S7 объявил режим аварийной ситуации из-за нехватки топлива на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел во вторник, 6 мая, в 90 км северо-восточнее Москвы, когда борт выполнял полет из волгоградского аэропорта Гумрка в московский аэропорт Домодедово.

«Экипаж объявил аварийную ситуацию из-за малого остатка топлива», — говорится в сообщении. Капитан воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром Шереметьево. В аэропорту Шереметьево была объявлена тревога — код «Синий».

В феврале сообщалось, что самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Китая в Германию, столкнулся с нехваткой топлива из-за необходимости облета российского воздушного пространства. Самолет Airbus A350, следовавший из Шанхая в Мюнхен, вынужден был изменить маршрут из-за сильного встречного ветра. На 12-м часу полета пилоты приняли решение совершить внеплановую посадку в столице Австрии Вене для дозаправки.

Ранее стало известно, что безбилетный пассажир долетел до Китая, спрятавшись в туалете самолета.