В РФ увеличилось количество краж аккаунтов «Госуслуги» у выпускников

Роскачество: мошенники все чаще воруют у выпускников аккаунты «Госуслуг»

В РФ наблюдается всплеск краж аккаунтов «Госуслуг» у выпускников школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что злоумышленники предлагают выпускникам школ купить ответы на ЕГЭ примерно за 2000 рублей. Для этого они массово создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на Telegram-каналы.

После того, как злоумышленники получают оплату, они сообщают выпускнику, что ответы будут доставлены через портал «Госуслуг» из-за особой важности. Чтобы получить ответы, выпускники заполняют форму, высылают мошенникам данные аккаунта и СМС-код.

«Не существует никаких «секретных» ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке «ответов» — это мошенничество», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

Ранее мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ.