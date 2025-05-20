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ВОЗ приняла глобальное соглашение о пандемии

Члены ВОЗ приняли историческое соглашение о подготовке к будущим пандемиям
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли историческое соглашение о подготовке к будущим пандемиям после COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters.

«После трех лет переговоров юридически обязывающий пакт был принят Всемирной ассамблеей здравоохранения в Женеве. Страны — члены ВОЗ приветствовали его принятие аплодисментами», — говорится в сообщении.

В апреле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, заявил, что новая пандемия — это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность.

По его мнению, новая пандемия может произойти через 20 лет, «а может и завтра», и человечество должно быть готово к ней.

Соглашение о пандемии — международное соглашение, которое призвано исправить недостатки сотрудничества во время пандемии COVID-19. В ВОЗ ожидают, что оно обеспечит более справедливые глобальные ответные меры, поможет защитить национальные системы здравоохранения и укрепит сотрудничество между государствами во время пандемий.

Ранее суд ЕС обвинил Еврокомиссию в нарушениях при закупке вакцин от COVID-19.

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