Суд ЕС обвинил Еврокомиссию в нарушениях при закупке вакцин от COVID-19

Суд Европейского союза (ЕС) постановил, что Еврокомиссия (ЕК) не обеспечила должного доступа к контрактам на закупку вакцин от COVID-19, а также частично сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Об этом говорится в постановлении Суда по иску европейских общественных организаций против Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия не предоставила общественности достаточно широкого доступа к соглашениям о закупках вакцин от COVID-19», — следует из постановления.

В документе особо подчеркивается, что ЕК объяснила «высокой общественной значимостью» данных контрактов решение снять с производителей ответственность за вредоносный эффект вакцин, однако подтвердить эту значимость не смогла.

До этого прокуратура ЕС занялась уголовным расследованием в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer.

Ранее газета New York Times подала на ЕК в суд из-за отказа обнародовать переписку между председателем ЕК и главой Pfizer о закупке вакцин от COVID-1.