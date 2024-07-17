Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд ЕС обвинил Еврокомиссию в нарушениях при закупке вакцин от COVID-19

Суд ЕС: ЕК не обеспечила прозрачности контрактов по закупкам вакцин от COVID-19

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Суд Европейского союза (ЕС) постановил, что Еврокомиссия (ЕК) не обеспечила должного доступа к контрактам на закупку вакцин от COVID-19, а также частично сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Об этом говорится в постановлении Суда по иску европейских общественных организаций против Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия не предоставила общественности достаточно широкого доступа к соглашениям о закупках вакцин от COVID-19», — следует из постановления.

В документе особо подчеркивается, что ЕК объяснила «высокой общественной значимостью» данных контрактов решение снять с производителей ответственность за вредоносный эффект вакцин, однако подтвердить эту значимость не смогла.

До этого прокуратура ЕС занялась уголовным расследованием в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer.

Ранее газета New York Times подала на ЕК в суд из-за отказа обнародовать переписку между председателем ЕК и главой Pfizer о закупке вакцин от COVID-1.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами