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Частично парализованную 61-летнюю россиянку отправили в колонию после инфаркта

Суд отправил парализованную россиянку в колонию, несмотря на состояние здоровья
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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший бухгалтер из Челябинска получила срок за кражу с банковского счета компании. Перед оглашением приговора женщина перенесла инфаркт и потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но все равно была этапирована в колонию, сообщает mk.ru.

Почти всю жизнь 61-летняя Светлана Князева работала обычным бухгалтером, но с октября 2020-го по март 2021 года фактически имела полномочия финансового и генерального директора фирмы и присвоила себе около 40 млн рублей, что спровоцировало банкротство предприятия. Все закончилось возбуждением уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Несмотря на то, что накануне оглашения приговора подсудимая пережила инфаркт и попала в реанимацию, ее заочно приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Светлана вернулась после выписки домой, и вскоре к ней пришли сотрудники полиции. Женщина самостоятельно не ходила и даже не поднималась. Силовики поняли, что исполнить решение суда не могут, и уехали, запретив дочери Светланы, которая ухаживала за матерью, уезжать из города. В декабре состоялось заседание апелляционной инстанции, после чего срок сократили до пяти лет, а в феврале за Светланой приехала машина.

Сотрудник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН заявил, что исполнять наказание все равно надо, и потребовал, чтобы дочь женщины написала расписку. Женщина указала, что не возражает против направления матери в исправительное учреждение для лечения. Затем женщину на носилках поместили в машину и отправили в ИК 5 по Челябинской области.

С тех пор Светлана не может даже присесть на кровати и просто лежит. Она также не может быть этапирована в СИЗО и участвовать в судебных заседаниях даже по видеосвязи. Сейчас за ней ухаживает за ней другая осужденная. При этом тюремные медики пришли к выводу, что у Князевой отсутствует заболевание, препятствующее отбыванию наказания.

Ранее в Госдуме сочли справедливым приговор 76-летней пенсионерке, которая получила 10 лет за поджог машины по указке мошенников.

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