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Полицейские накрыли нарколабораторию по производству «синтетики» в российском регионе

В Липецкой области накрыли нарколабораторию и изъяли более 20 кг веществ

В Липецкой области полицейские накрыли нарколабораторию, из которой изъяли более 20 кг «синтетики». Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить и ликвидировать незаконное производство синтетических наркотиков в частном доме. В ходе операции были задержаны двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет.

При осмотре помещения полицейские изъяли значительное количество запрещенных веществ и оборудование для их производства. Среди находок оказалось около 20 кг кристаллического вещества, несколько пакетов с порошком, более 30 канистр с химическими компонентами, а также специальная посуда и упаковочные материалы.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятых веществ представляет собой синтетические наркотики. Анализ остального продолжается. По данным правоохранителей, задержанные планировали организовать систему сбыта продукта через тайники-закладки на территории региона. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.

Ранее в Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории.

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