В России депортированным мигрантам включили песню «Матушка-земля»

В России ожидающим депортации мигрантам включили песню «Матушка-земля». Видеоролик с их реакцией на трек опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

Ролик снят в помещении, где находятся несколько десятков мигрантов, им через колонку включили песню Татьяны Куртуковой. На высокой громкости в помещении звучит: «Матушка-земля, белая березонька, для меня — Святая Русь, для других — занозонька». Иностранцы слушают песню, опустив глаза.

При этом в каком именно российском регионе был снят ролик, не уточняется.

Песня «Матушка-земля» приобрела большую популярность в России. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказал мнение о том, что Татьяна Куртукова заслуживает звания народной артистки России за свой вклад в культуру.

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза России было проведено обсуждение ряда вопросов о применении нового правового режима — высылки нелегальных мигрантов.

По словам политика, существует необходимость лишать иностранцев российского гражданства. Эта мера допустима в случае, если гражданство РФ было получено с нарушением закона. По словам Медведева, те иностранцы, которые незаконным путем получили гражданство для регистрации и разрешения на работу, должны нести ответственность.

Ранее Мизулина выступила за ужесточение миграционного законодательства в РФ.