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Мужчина получил штраф за комментарии в чате студентов про теракт в «‎Крокусе»‎

РИА: в Москве оштрафовали мужчину за комментарии про теракт в «‎Крокусе»‎
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Shutterstock

Московский суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах и личных сообщениях про теракт в «‎Крокусе»‎. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию судебного постановления.

Из него следует, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов московского вуза в Telegram, а также в личных сообщениях. Еще он оставлял враждебные высказывания по национальному признаку, уточняет агентство.

Известно, что студенты образовательного учреждения после этого подготовили коллективную жалобу, после которой на мужчину составили протокол по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Как пишет агентство, на заседание автор комментариев не пришел, однако через защитника уточнил, что указанный в протоколе аккаунт — не его и он ничего не писал. Кроме того, по его словам, сотрудники вуза под давлением заставили его дать первичные объяснения. Тогда он не отрицал, что сам написал сообщения и комментарии в сети.

Тогда он говорил правоохранителям, что распространял такие сообщения, чтобы привлечь к себе внимание, нацисткой идеологии или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается. Мужчина также добавил, что раскаивается.

Адвокат подсудимого отметил, что его подзащитный проходил стационарное лечение в психиатрической больнице, имеет диагноз.

В конце марта, как уточняется, мужчину признали виновным. Ему назначили штраф, однако сумма не уточняется. Известно, что статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.

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