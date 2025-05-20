Россиян предупредили об опасности повторного разогревания шпината

Шпинат, который является хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки, может представлять опасность для здоровья, если разогревать его повторно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в этом листовом овоще содержатся нитраты, которые могут превратиться в нитриты при длительном хранении или при многократном нагревании. Они могут спровоцировать метгемоглобинемию, которая сопровождается одышкой, головокружением, головной болью и другими негативными последствиями. В зоне риска — дети и люди с ослабленным иммунитетом.

«Кроме того, в кислой среде желудка нитриты могут превращаться в нитрозамины, которые считаются канцерогенами. Поэтому лучше избегать длительного хранения приготовленного шпината и разогревать его только один раз», — добавили в сообщении.

Испанский кардиолог Аурелио Рохас до этого рассказал, что с тахикардией — учащенным сердцебиением — можно бороться с помощью коррекции диеты. По его словам, для этого нужно включить в рацион авокадо, шпинат и кефир.

Ранее был назван способ укрепить иммунитет без пищевых добавок.