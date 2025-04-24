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Врач рассказал, какие три продукта полезны при тахикардии

Vanitatis: при тахикардии полезны авокадо, кефир и шпинат
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Испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что с тахикардией — учащенным сердцебиением — можно бороться с помощью коррекции диеты. Для этого нужно включить в рацион авокадо, шпинат и кефир. Слова эксперта приводит издание Vanitatis.

В первую очередь врач рекомендовал увеличить потребление авокадо. Этот продукт является богатым источником магния, калия и полезных жиров, необходимых для нормальной сердечной функции. Также доктор Рохас посоветовал обратить внимание на шпинат, который содержит магний и фолиевую кислоту. Эти вещества способствуют регулированию вегетативной нервной системы. Вегетативный или автономный отдел нервной системы регулирует деятельность внутренних органов, в том числе миокарда.

Дополнительно кардиолог отметил пользу кефира. Благодаря пробиотикам, триптофану и другим биоактивным веществам он улучшает состояние кишечника и способствует выработке серотонина — гормона, снижающего стресс и, соответственно, сердечную нагрузку.

Эксперт напомнил, что для здоровья сердца важно не только правильное питание. По его словам, защититься от заболеваний помогает комплексный подход, который включает регулярные физические упражнения, полноценный сон и контроль стресса.

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