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Минобрнауки не планирует включать направление «нутрициология» в официальные списки

Минобрнауки: вузы не имеют права давать выпускникам квалификацию «нутрициолог»
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Ставропольский государственный медицинский университет

Министерство науки и высшего образования России не планирует включать направление «нутрициология» в официальные перечни специальностей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Это означает, что университеты не имеют права присваивать выпускникам квалификацию «нутрициолог».

В Минобрнауки пояснили, что действующие перечни утверждены приказами от 2013 года и профессии «нутрициолог» в них нет. Соответственно, выдавать дипломы с такой квалификацией вузы не могут.

Тем не менее университетам можно самостоятельно разрабатывать образовательные программы в рамках утвержденных стандартов. Поэтому сегодня в России реализуются программы, включающие нутрициологию как направление подготовки. Например, студенты могут изучать ее в рамках таких профилей, как «спортивная нутрициология», «разработка функционального питания», «цифровая персонализированная нутрициология» и других.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявляла, что профессии доул (помощница в родах), консультантов по грудному вскармливанию, а также нутрициологов не существует.

По ее словам, такие специалисты не имеют официального статуса, что ставит под сомнение их деятельность. Она подчеркнула отсутствие образовательных требований и ответственности за низкое качество их работы.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предложил лишать дипломов россиян, не желающих работать по профессии.

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