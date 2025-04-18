В Госдуме призвали защитить россиян от представителей несуществующих профессий

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с запросом о защите граждан от деятельности лиц, представляющихся специалистами в несуществующих профессиях. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении Буцкая поднимает проблему отсутствия правового регулирования для таких профессий, как доул, консультант по грудному вскармливанию, консультант по детскому сну, нутрициолог и подобных. Она указывает, что эти специалисты оказывают услуги, непосредственно затрагивающие здоровье и благополучие граждан, не имея при этом ни лицензий, ни закрепленных законодательством обязанностей, ни соответствующих профессиональных стандартов и требований к образованию.

Депутат подчеркивает отсутствие официального статуса данных профессий, что, по ее мнению, создает риски нарушения конституционных прав граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи. Отсутствие регулирования, считает Буцкая, порождает безнаказанность и угрозу здоровью граждан, обращающихся за подобными услугами.

На днях министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предложил лишать дипломов россиян, не желающих работать по профессии. По его мнению, человека не нужно бесплатно обучать на бюджете, если он изначально не собирается работать по этой профессии.

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