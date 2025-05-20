Эксперт объяснила, как мошенники применяют ИИ для обмана российских пенсионеров

Мошенники начали активно использовать технологиями искусственного интеллекта (ИИ) для обмана российских пенсионеров. Для этого чаще всего они создают фейковые сайты, внешне копирующие официальные ресурсы, а также создают чат-боты, которые якобы помогают пенсионерам в получении информации, а на самом деле – выманивают их личные данные, рассказала RT доктор технических наук, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Отметим, что россиян в первую очередь призывают строго охранять свои персональные данные: реквизиты паспорта, информацию о банковских картах, секретные коды и пароли. Как отметил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко в беседе с газетой «Известия», настоящие представители банков, государственных структур никогда не запрашивают такие сведения по телефону или в переписке. Если же поступает звонок от якобы банковского работника с сообщением о подозрительной активности по счету, то нужно положить трубку и связаться с банком по официальному номеру поддержки, подчеркнул он.

С помощью ИИ преступники копируют сайты Соцфонда, «Госуслуг», причем выглядят они точно также – отличить на взгляд от настоящих ресурсов их невозможно. После этого они могут, например, заявить пользователю, что ему нужно актуализировать данные, причем играют они на ложной срочности, пояснила Максимова. Пенсионеры получают письма или сообщения с требованиями оперативно подтвердить данные или оформить дополнительные выплаты, причем выглядят эти уведомления максимально правдоподобно – мало кто может заподозрить обман.

«При этом мошенники регистрируют домены, почти неотличимые от официальных — разница может быть всего в одной букве или символе», — добавила эксперт.

Она подчеркнула опасность чат-ботов на таких сайтах, которые имитируют общение человека с сотрудником госучреждения, выманивая у людей паспортные данные, реквизиты карт и другую информацию. Для убедительности такие фейковые боты вполне логично объясняют пенсионное законодательство, повышая доверие жертвы.

Часто также мошенники создают так называемые «пенсионные калькуляторы» для проверки начисления выплат. Когда человек вводит свои данные, ему показывают большую недоплату, предлагая оформить ее с помощью ввода реквизитов банковских карт. Иногда могут попросить пользователя оплатить комиссию или проверочный взнос – все это позволяет преступникам завладеть данными пенсионера, предупредила специалист.

Она напомнила также об угрозе сообщения с обещаниями получения различных выплат к праздничным датам. Обычно пенсионера для получения таких «бонусов» направляют на фейковые ресурсы, на которых у них крадут все сбережения.

Важно помнить, что официальные госствервисы никогда не просят персональные данные, не направляют на сомнительные сайты, не связываются с пользователями в мессенджерах и не требуют оплатить комиссию за какую-либо выплату, подчеркнула Максимова. Она призвала россиян перепроверять всю информацию по официальным номерам Соцфонда, на портале «Госуслуг», с подозрением расценивая любые обещания специальных выплат, упрощенных процедур и прочих «бонусов».

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием данных судебных процессов.