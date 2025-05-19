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МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием данных судебных процессов

Мошенники стали использовать судебные заседания для получения кода авторизации
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщили о новой тактике злоумышленников, которые маскируются под представителей судебных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники используют открытую информацию с сайтов судов — фамилии, имена участников дел и суть исков — чтобы втереться в доверие к жертвам. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками суда или госучреждений, и под предлогом «уточнения деталей дела» просят сообщить код из СМС-сообщения. Этот код, часто связанный с авторизацией на портале «Госуслуги», позволяет преступникам получить доступ к личным данным или учетным записям жертв.

Злоумышленники заранее изучают публичные данные судебных заседаний, что придает их звонкам видимость легитимности. Например, они могут ссылаться на конкретное гражданское дело, упоминая реальные фамилии и обстоятельства. В разговоре они убеждают жертву, что код из СМС необходим для «подтверждения явки в суд» или «оформления документов». На самом деле полученные цифры используются для взлома аккаунтов на государственных порталах, что открывает доступ к персональной информации, банковским привязкам или электронной подписи.

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