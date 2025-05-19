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В России придумали, как с помощью золота усилить эффект терапии при раке

СахГУ: золото помогает усилить эффект от радиотерапии при лечении рака

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Сахалинского государственного университета в составе международной научной команды придумали, как с помощью золота усилить эффективность лучевой терапии рака, – об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Побочные эффекты лучевой терапии зависят от области облучения и дозы радиации. Часто такой метод лечения приводит к повреждению здоровых тканей (например, легких или печени) при облучении рядом с опухолью. Чтобы снизить такой эффект, ученые ищут новые методы лечения.

В центре разработки — наночастицы типа «ядро–оболочка–сателлит», в которых магнетитовое ядро покрыто слоем диоксида кремния и далее наночастицами золота.

Такая структура позволяет объединить ключевые свойства каждого компонента: магнетит обеспечивает возможность магнитного управления частицами внутри организма, а золото усиливает радиационное воздействие, генерируя вторичные электроны, способные разрушать ДНК раковых клеток.

Это позволяет усиливать воздействие радиотерапии на опухолевые
клетки при одновременном снижении вреда для здоровых тканей.

С помощью компьютерного моделирования ученые исследовали влияние формы и состава наночастиц на характеристики вторичного излучения. Моделирование показало, что грамотное управление конфигурацией таких частиц позволяет значительно повысить эффективность терапии, минимизируя побочные эффекты.

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