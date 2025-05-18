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Ученые нашли скрытую угрозу здоровью из химикатов в пищевой упаковке

NatMed: химические компоненты упаковки продуктов могут вызывать рак
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Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Швейцарии, Франции и США выяснила, что синтетические химикаты из пищевой упаковки и ультраобработанных продуктов могут негативно влиять на здоровье, провоцируя рак, сердечно-сосудистые патологии, метаболические сбои, нейродегенеративные и репродуктивные расстройства. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Химические вещества, контактирующие с пищей (FCC), такие как бисфенолы, фталаты и ПФАС, попадают в продукты питания на разных этапах — от транспортировки и переработки до упаковки и приготовления. Особую опасность представляет рост потребления ультраобработанных продуктов (UPF), которые не только содержат синтетические добавки, но и активно впитывают вредные соединения из упаковки.

По словам ведущего автора исследования Джейн Мунке, современные упакованные и ультраобработанные продукты, несмотря на удобство и привлекательный вкус, часто становятся источником микропластика и опасных химикатов. Однако их влияние на здоровье до сих пор изучено недостаточно.

Ученые призывают к пересмотру нормативной базы, включая ужесточение контроля за использованием химикатов в пищевой промышленности, разработку безопасных упаковочных материалов и сокращение потребления UPF.

Также необходимы новые методы тестирования миграции микропластика и вредных веществ в продукты.

Ранее исследователи научились производить упаковку для продуктов из коровьего навоза.

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