Россиянам рассказали, существуют ли гипоаллергенные породы кошек

Мнение о существовании гипоаллергенных пород кошек является мифом. Об этом «Москве 24» рассказала аллерголог Оксана Шабалина.

По ее словам, все они выделяют мажорный белок, который провоцирует проблемы со здоровьем. Он может присутствовать в выделениях животных, а также в шерсти и перхоти.

«Крупная, пушистая, очень активная кошка будет создавать высокую концентрацию аллергена во вдыхаемом воздухе. Маленькое, короткошерстное и спокойное животное в этом плане более безопасно. Однако эти кошки также будут аллергенны, если их гладить, обнимать и тем более пускать в свою постель», — уточнила Шабалина.

Эксперт уточнила, что опасность для аллергиков могут представлять и лысые кошки, потому что их кожа выделяет смазку, содержащую мажорный белок. Перед тем, как заводить животных, она порекомендовала сдать анализ крови, который выявит реакцию на кошек.

Ветеринар Антон Моднов до этого говорил, что снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Он также посоветовал обустроить в доме укрытия, лазалки и приобрести игрушки.

Ранее ветеринары назвали странные поступки кошки, которые должны насторожить.