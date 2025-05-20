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На Кубани 9-летний ребенок угнал у родителей автомобиль и ввязался в погоню с полицией

На Кубани водитель-ребенок пытался скрыться от полиции на автомобиле родителей

В Лабинском районе Краснодарского края поймали девятилетнего ребенка, угнавшего машину родителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2106» во время ночного патрулирования и попросили водителя остановиться. Однако на требования человек за рулем не отреагировал. Вместо этого водитель попытался скрыться и устроил гонки с полицией. Его удалось остановить после непродолжительной погони.

«Оказалось, что автомобилем управлял девятилетний ребенок, который взял его без разрешения взрослых», — сказано в сообщении.

Теперь родителей угонщика и его самого привлекут к административной ответственности, материалы дела уже направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее в Казани дети устроили гонки на автомобиле и квадроцикле и попали на видео.

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