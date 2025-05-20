Учительница совращала ученика, оставаясь с ним прямо в школьном кабинете

В американском штате Флорида учительницу обвинили в развращении школьника. Об этом сообщает WFLA-TV.

По словам самого ученика, 27-летний педагог по имени Брук Андерсон стала переписываться с ним в сентябре 2024 года, она отправляла ему фото непристойного содержания.

Спустя некоторое время, за несколько недель до того, как о ситуации узнали в правоохранительных органах, женщина не раз оставалась со школьником в школьном кабинете, где совершала в его отношении действия сексуального характера.

Сам ученик рассказал, что таких случаев было много, последний раз они оставались наедине утром в день ареста педагога.

На данный момент проводится расследование.

До этого в Ленобласти осудили 27-летнего педагога, которая совращала 11-летнего мальчика. Женщина якобы отправляла ученику фотографии непристойного содержания, а также нередко оставляла его после уроков. Суд приговорил педагога к девяти годам лишения свободы.

Ранее в Техасе учительницу арестовали за совращение ученика.