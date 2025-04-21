Учительница совратила ученика средней школы в США

Учительница из США стала фигуранткой уголовного дела из-за отношений с учеником. Об этом сообщает New York Post.

С одним из учащихся техасской школы 31-летняя Кара Эрнандес проводила время в 2022 году, но длительное время об этом не было известно. Только в сентябре 2024 года пострадавший обратился в полицию и рассказал о действиях учительницы.

Женщину обвинили в близости с учеником средней школы, где она преподавала в тот момент. Помимо этого, ее обвинили в неподобающих отношениях с этим же подростком. После того как бывший подопечный сообщил о произошедшем, педагог покинула школу.

«Сотрудницу немедленно отстранили от работы в кампусе и отправили в административный отпуск до момента, когда будут известны результаты расследования», – рассказали в полиции.

В текущем году женщину арестовали. Она находится под залогом $50 тысяч (более четырех миллионов рублей), по $25 тысяч за каждое обвинение.

Ранее в США уволили учительницу, заставившую ученика массировать ей ноги в качестве наказания.