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Врач Мясников заявил, что пониженного давления не существует

Врач Мясников назвал давление 90 на 60 вариантом нормы
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mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от распространенного заблуждения, связанного с артериальным давлением. Эпизод с его комментариями доступен на платформе «Смотрим».

Отвечая на вопрос о необходимости повышения давления у людей с показателями ниже нормы, специалист пояснил, что предпринимать подобные меры не нужно. Он указал, что подобная ситуация может быть своеобразной ловушкой: если для повышенного давления существуют четкие нормативы, то для пониженного — таких рамок нет. Даже уровень 90 на 60, по его словам, считается вариантом нормы.

Мясников также отметил, что понятия «пониженное давление» в медицинском смысле не существует. Он уточнил, что ухудшение самочувствия возможно лишь при резком падении давления.

Недавно Мясников раскритиковал коллег, которые сообщают пациентам о «густой крови». По словам специалиста, бывают ситуации, когда врачи или медсестры при заборе крови говорят пациентам о ее густоте. Но, как сказал Мясников, подобные высказывания — это «бред сивой кобылы». Он предупредил, что пациентам нельзя принимать разжижающие кровь препараты без соответствующих рекомендаций врача.

Ранее ученые назвали восемь факторов, продлевающих жизнь при гипертонии.

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