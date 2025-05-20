В России открыли первый официальный дронопорт

Первый официальный дронопорт в России появился на Сахалине

Посадочная площадка, предназначенная для эксплуатации беспилотными воздушными судами, появилась на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дронопорт открыли на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе области.

«Сегодня наш регион — единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Следующим этапом развития беспилотной инфраструктуры станет разработка маршрутной сети дронопортов.

До этого в cети появилась информация о «шашлычных дронах», которые будут следить за жарящими шашлыки в неположенных местах. Позже ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Как уточнил эксперт, одной из задач беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания, например, в лесах, а вовсе не наблюдение за любителями шашлыка.

Ранее в России разработали аналог китайского дрона DJI Mavic.