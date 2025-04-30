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В России прокомментировали информацию о «шашлычных дронах»

Юрист Черкасов опроверг информацию о беспилотниках, следящих за шашлычниками
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Shutterstock

Информация о якобы «шашлычных дронах», которые будут следить за жарящими шашлыки в неположенных местах, не соответствует действительности. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

По его словам, одной из задач беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания, например, в лесах, а вовсе не наблюдение за любителями шашлыка. Эксперт отметил, что функция фиксации нарушения гражданами правил противопожарного режима с БПЛА выглядит неоднозначно с точки зрения закона.

«Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни», — пояснил он.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев предупредил, что за приготовление шашлыка в запрещенных местах, таких как поля, леса, торфяники и иные территории с сухой травой и возгораемыми материалами, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 60 тыс. руб.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении костров и использовании мангалов может обернуться штрафом от 5 тыс. до 50 тыс. руб., продолжил юрист. Кроме того, по его словам, после пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесах и в других неположенных местах. За это придется заплатить от 2 тыс. до 70 тыс. руб.

Ранее российские врачи спасли любителя шашлыка, который не справился с большим куском.

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