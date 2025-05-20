На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам грозят крупные штрафы за мойку машины у водоемов

Депутат Колунов: за мойку автомобиля у водоемов грозит штраф до 400 тысяч рублей
close
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

«Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц», — рассказал он.

Все остальные места, где запрещено мыть автомобиль, указываются в региональных законодательных актах, добавил депутат. Так, в Москве мыть машину можно только в специально отведенных для этого местах.

В марте доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков также отмечал, что, если мыть машину на даче, наказание за нецелевое использование земли составит до 0,5–1% от кадастровой стоимости участка, а минимальный размер штрафа за такое правонарушение — 10 тыс. руб.

Ранее стало известно, где в Москве будут штрафовать водителей громких авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами