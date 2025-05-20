«Коперникус»: апрель 2025 года стал одним из самых жарких в новейшей истории

Апрель 2025 года занял второе место в рейтинге самых теплых месяцев в мире. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные отслеживающей изменения климата службы «Коперникус».

Также апрель 2025 года стал вторым за всю историю наблюдений по уровню прогрева мирового океана. За последние 22 месяца в 21-м месяце глобальная температура была на 1,5°Cвыше доиндустриального периода. При этом в декабре, январе, феврале и марте — четыре месяца подряд — площадь арктического морского льда сокращалась до рекордно минимальных размеров.

По данным журнала BioScience, в 2024 году мировые температуры достигли рекордных показателей. Специалисты сообщили, что из 35 параметров, которые используются для отслеживания изменений климата, 25 достигли рекордно высоких значений в 2024 году.

Одновременно ученые обнаружили, что 66% ключевых тропических лесов столкнулись с изменением температурных режимов. При этом более 40% зафиксированных изменений выходят за пределы ранее зарегистрированного диапазона.

Ранее в США упразднили управление по политике в области изменения климата.