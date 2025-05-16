Власти анонсировали новые выплаты для жителей Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мерах поддержки для жителей приграничных населенных пунктов, где участились атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА жители ряда сел получат единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья», — заявил глава региона.

Поддержка коснется сел Новое (Волоконовский район), Березовка (улицы Белгородская, Октябрьская, Коммунистическая), Карабаново, Кукуевка, Долгое, хутора Бабка (Валуйский округ), Мокрая Орловка, Рождественка (Грайворонский округ) и Архангельское (Шебекинский округ).

С 27 мая заявления можно подать через портал «Госуслуги». После проверки данных выплаты начнутся через две недели.

12 мая Гладков сообщил, что в Белгородской области фиксируют случаи мошенничества с автомобилями ради получения денежных компенсаций.

Ранее в Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине.