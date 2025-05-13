Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США медведь напал на пасеку, сломал улей и съел весь мед

UPI: медведь в США разгромил пасеку и съел весь мед
close
WKBN27/YouTube

В США медведь напал на пасеку, сломал улей и съел весь мед, пишет UPI.

Пчеловод из Огайо Джефф Боннер рассказал, что местный медведь уничтожил один из ульев и скрылся в лесу. Мужчина узнал об этом, когда сработал датчик движения на пасеке, активизировавший сигнал тревоги. Изучив камеры наблюдения, он увидел, что причиной беспокойства стал именно гость из леса.

«Я посмотрел на камеры и подумал: «О боже, среди моих пчел оказался медведь», — рассказал Боннер телеканалу WKBN-TV.

По словам мужчины, медведь съел воск, соты, мед и даже пчел. Пчеловод сообщил об инциденте в Департамент природных ресурсов штата, где ему посоветовали усилить защиту пасеки. В ответ Боннер установил дополнительные камеры и соорудил самодельный электрический забор.

«Сотрудник департамента посоветовал намазать забор арахисовым маслом, чтобы, если медведь попробует его на вкус или понюхает, получил разряд током в морду. Обычно это их отпугивает. Хотя медведи довольно упрямые — некоторые готовы терпеть удары, лишь бы добраться до меда», — поделился Джефф.

Ранее женщина отбилась от медведицы при помощи пакета с печеньем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами