UPI: медведь в США разгромил пасеку и съел весь мед

В США медведь напал на пасеку, сломал улей и съел весь мед, пишет UPI.

Пчеловод из Огайо Джефф Боннер рассказал, что местный медведь уничтожил один из ульев и скрылся в лесу. Мужчина узнал об этом, когда сработал датчик движения на пасеке, активизировавший сигнал тревоги. Изучив камеры наблюдения, он увидел, что причиной беспокойства стал именно гость из леса.

«Я посмотрел на камеры и подумал: «О боже, среди моих пчел оказался медведь», — рассказал Боннер телеканалу WKBN-TV.

По словам мужчины, медведь съел воск, соты, мед и даже пчел. Пчеловод сообщил об инциденте в Департамент природных ресурсов штата, где ему посоветовали усилить защиту пасеки. В ответ Боннер установил дополнительные камеры и соорудил самодельный электрический забор.

«Сотрудник департамента посоветовал намазать забор арахисовым маслом, чтобы, если медведь попробует его на вкус или понюхает, получил разряд током в морду. Обычно это их отпугивает. Хотя медведи довольно упрямые — некоторые готовы терпеть удары, лишь бы добраться до меда», — поделился Джефф.

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