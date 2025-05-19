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В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов

В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов по языку
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Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые обучаются в образовательных учреждениях России. Парламентарии направили соответствующее обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова.

Как говорится в обращении, тестирование должно включать оценку навыков чтения, письма, аудирования и устной речи в объеме, соответствующем возрасту и образовательной программе учащихся. По результатам тестирования для детей мигрантов, не сдавших экзамен, предлагается ввести меры поддержки. В частности, речь идет о том, чтобы направлять таких детей на специализированные курсы интенсивного изучения русского языка, проводимые за счет родителей этих несовершеннолетних, посещающих их.

Авторы инициативы считают, что наличие таких курсов даст возможность учителям в общеобразовательных учреждениях сосредоточиться на обучении детей граждан РФ, уже знающих русский язык, что в свою очередь позволит обеспечить соблюдение образовательных стандартов и создаст условия для повторной интеграции детей в общий учебный процесс после достижения необходимого уровня владения языком.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него в учебное учреждение ребенка не зачислят. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов. Всего до экзамена допустили 335 человек, при этом сдавать его пришли только 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27. По словам Володина, такие итоги показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав закон о тестировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав РФ не поддержал идею тестировать иностранных врачей на знание русского языка.

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