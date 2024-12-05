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Пассажир московского метро выбросил свертки с гашишем после просьбы показать документы

В Московском метро приезжий выбросил свертки с гашишем, общаясь с полицией

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Global Look Press

В Московском метро правоохранители задержали 25-летнего приезжего, который вел себя неадекватно. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На пассажира обратили внимание полицейские, патрулирующие переход станции «Теплый Стан». Его остановили и попросили предъявить документы, чем спровоцировали агрессию. Мужчина начал размахивать руками, а затем выбросил из куртки три свертка и брикет с неизвестным содержимым.

Пассажира задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ. При досмотре у него нашли еще два свертка аналогичные тем, от которых он пытался избавиться до этого. Их направили на экспертизу, которая показала, что содержимое пакетов — гашиш общей массой более 100 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

Ранее мужчина выбросил из окна сверток с наркотиками прямо под ноги полицейскому.

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