Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге около метро обнаружили двоих подростков, отравившихся опиоидами

В Петербурге двоих братьев нашли без сознания около метро

close
Shutterstock

В Петербурге два молодых человека попали в больницу с отравлением после того, как их нашли около метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около станции «Проспект Большевиков». На двоих братьев обратили внимание местные жители и вызвали медиков. С места госпитализировали молодых людей без сознания.

В медучреждение россиян доставили в тяжелом состоянии и оказали всю необходимую помощь. Выяснилось, что молодые люди отравились опиоидами. Каким образом вещества попали в организм, не сообщается.

Известно, что 17-летние подростки приехали из Псковской области. В Петербург они отправились для того, чтобы зарабатывать. Тем не менее, в городе они не работали и не учились.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого в Астрахани гражданина Узбекистана приговорили к 20 годам лишения свободы после отравления наркотиками 15 человек. По версии следствия, он по неосторожности заменил содержимое пакетов на более сильнодействующее.

Ранее в Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами