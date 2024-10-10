В Петербурге около метро обнаружили двоих подростков, отравившихся опиоидами

В Петербурге два молодых человека попали в больницу с отравлением после того, как их нашли около метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около станции «Проспект Большевиков». На двоих братьев обратили внимание местные жители и вызвали медиков. С места госпитализировали молодых людей без сознания.

В медучреждение россиян доставили в тяжелом состоянии и оказали всю необходимую помощь. Выяснилось, что молодые люди отравились опиоидами. Каким образом вещества попали в организм, не сообщается.

Известно, что 17-летние подростки приехали из Псковской области. В Петербург они отправились для того, чтобы зарабатывать. Тем не менее, в городе они не работали и не учились.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого в Астрахани гражданина Узбекистана приговорили к 20 годам лишения свободы после отравления наркотиками 15 человек. По версии следствия, он по неосторожности заменил содержимое пакетов на более сильнодействующее.

Ранее в Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому.