В российской школе на ребенка упала штукатурка

В школе Омской области на младшеклассника обвалилась штукатурка. Следственное управление СК РФ по области начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Красный Яр 22 января: девятилетний мальчик получил ссадины и ушиб спины из-за рухнувшей на него штукатурки в школьном коридоре.

Директор школы Любовь Иванова в беседе с «Подъемом» сообщила, что с учеником все хорошо.

«Все хорошо, мальчик в школе. Ремонт был в том году, мы каждый год проводим», — отметила глава учреждения.

Ранее похожий инцидент произошел в школе Омска: на шестиклассника во время урока упала штукатурка.