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Судимый инвалид оголился перед двумя девочками в российском супермаркете

KazanFirst: в Набережных Челнах инвалид оголился перед девочками в супермаркете
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Shutterstock/Stockah

В Набережных Челнах 28-летний судимый инвалид оголился перед школьницами в магазине. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 5 мая в одном из городских супермаркетов. Ранее судимый мужчина с инвалидностью на протяжении получаса демонстрировал двум девочкам в возрасте восьми и 13 лет свои гениталии.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что он состоит под административным контролем со стороны стражей порядка. Мужчина признал свою вину, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге пассажир метро оголился перед студенткой и напугал ее. После инцидента девушка сообщила о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

Ранее в Башкирии девушка оголилась и прогулялась в таком виде по улице.

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