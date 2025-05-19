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Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в петербургской квартире

В Петербурге неизвестный изнасиловал девушку-инвалида
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Depositphotos

В Петербурге 18-летнюю девушку-инвалида изнасиловал неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 14 мая в квартире дома №16/5 по 21-й линии Васильевского острова. По заявлению 43-летней жительницы города Пушкина, неизвестный мужчина изнасиловал ее 18-летнюю дочь. Девушка состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет инвалидность второй группы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого мужчина дважды изнасиловал женщину на крыше заброшенного дома в Петербурге. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей грудной клетки.

Ранее россиянка, пережившая изнасилование 25 лет назад, отсудила у виновного 200 тысяч.

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