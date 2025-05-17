Россиянка, пережившая изнасилование 25 лет назад, отсудила у виновного 200 тысяч

В Омске осудили мужчину, который 25 лет назад изнасиловал 17-летнюю девушку

Суд в Омске вынес приговор рецидивисту за преступление, совершенное 25 лет назад. Об этом сообщили в СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, нападение, в результате которого пострадала 17-летняя девушка, произошло вечером 30 сентября 2000 года. Мужчина заметил жертву на улице Карпинского в городе Омске, насильно увел девушку в безлюдное место, где избил и надругался над ней. Затем насильник выехал за пределы региона и успешно скрывался от правосудия до сентября 2024 года, когда был задержан и заключен под стражу.

Жертва преступления уверенно опознала его, а следователи собрали другие объективные доказательства вины подозреваемого. В итоге 59-летний мужчина, уже дважды судимый за изнасилование, предстал перед судом и получил в качестве наказания три года лишения свободы в колонии особого режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 200 тыс. рублей.

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