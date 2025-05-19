На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали тепло в середине недели

Синоптик Шувалов: с 21 мая в Москве начнется потепление
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В середине текущей недели погода в Москве и Подмосковье начнет настраиваться на летний лад — уже в среду прогнозируется +18...+19°C. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вторник — самый прохладный день с дождем и с температурой около +15 градусов, но в среду уже и дожди короче, и температура повыше — порядка +18–19 градусов, и в четверг ждет нас солнце и уже температура +20, а под самый конец рабочей недели — +22–24 градуса», — рассказал синоптик.

В выходные, по его словам, теплая погода сохранится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что 23 мая резко усилится южный ветер, что приведет к повышению температуры до +21...+26°C. В субботу произойдет небольшое похолодание и температура вновь вернется к норме в +17...+22°C.

Ранее Вильфанд предупредил о ливнях с грозой в десяти регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами