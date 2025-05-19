Москвичам пообещали тепло в середине недели

В середине текущей недели погода в Москве и Подмосковье начнет настраиваться на летний лад — уже в среду прогнозируется +18...+19°C. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вторник — самый прохладный день с дождем и с температурой около +15 градусов, но в среду уже и дожди короче, и температура повыше — порядка +18–19 градусов, и в четверг ждет нас солнце и уже температура +20, а под самый конец рабочей недели — +22–24 градуса», — рассказал синоптик.

В выходные, по его словам, теплая погода сохранится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что 23 мая резко усилится южный ветер, что приведет к повышению температуры до +21...+26°C. В субботу произойдет небольшое похолодание и температура вновь вернется к норме в +17...+22°C.

Ранее Вильфанд предупредил о ливнях с грозой в десяти регионах России.