В СК РФ разработали методику опознания преступников по походке

Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета РФ разработал методику исследования походки человека для опознания преступников. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«Разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека», – сообщил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что эта методика используется для идентификации подозреваемых, а также шутливо процитировал популярную песню: «Я своего милого узнаю по походке».

7 мая китайские ученые презентовали модель, способную воссоздавать 3D-изображения лица человека на основе его генетических данных. Технология получила название Difface. Разработка может найти применение в криминалистике, в том числе при расследовании преступлений.

Ранее антропологи восстановили лицо Ивана Грозного по черепу.