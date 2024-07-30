Восстановить лицо по черепу. Как антропологи узнали внешность Ивана Грозного и Тамерлана Антрополог Просикова: восстановление внешности по черепу проходит в четыре этапа

Благодаря скульптурным портретам, которые выполняются на основе черепа, уже известен облик Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Тамерлана и других исторических личностей, а также предков современного человека, например кроманьонца и даже австралопитека. Сегодня с помощью этой методики ученые помогают раскрывать преступления, устанавливать прижизненные травмы и болезни умершего, а также восстанавливать облик для последующей идентификации погибших участников ВОВ, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Подробнее о том, как антропологи восстанавливают лица давно умерших людей, «Газете.Ru» рассказали сотрудники Института этнологии и антропологии РАН.

Собрать лицо по крупицам

Сегодня для восстановления облика умершего антропологи применяют метод М. М. Герасимова. Это советский ученый, который разработал метод пластической реконструкции лица по черепу в первой половине ХХ века, до Михаила Михайловича над этим вопросом работали исследователи из разных стран, но никому из них не удалось достичь в реконструкции портретного сходства.

Основные этапы реконструкции включают анализ черепа, графическую реконструкцию, скульптурное воспроизведение головы и работу над портретом с учетом исторических сведений.

Анализ черепа выявляет имеющиеся на нем повреждения и устанавливает, когда они появились, при жизни человека или после его смерти. Посмертные разрушения перед выполнением реконструкции специалисты стараются устранить. Например, в случае отсутствия фрагмента левой скуловой дуги ее достраивают симметрично, ориентируясь на правую. А прижизненные повреждения, которые удается зафиксировать на черепе, оставляют и учитывают их при восстановлении лица — это важно для сохранения точного облика со всеми особенностями внешности человека.

Еще один этап анализа — определение пола, расовой принадлежности и возраста. Пол можно установить по костям скелета, а также по рельефу на черепе: у мужчин он развит, как правило, сильнее. О принадлежности к той или иной расе также говорят свои особенности строения черепа, а вот примерный возраст определяют в том числе по зарастанию черепных швов и по состоянию зубов — их стертости.

Следующий этап реконструкции — создание графического изображения лица, то есть достраивание его на базе двух проекций черепа: в профиль и анфас. Именно на этом моменте ученые могут по контуру черепа построить контуры лица.

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«В пример можно привести метод восстановления конфигурации носа. Как мы понимаем, какой формы и размеров он будет? Тут все просто: на черепе есть грушевидное отверстие (то место, где располагается носовой хрящ). Форма носа повторяет форму грушевидного отверстия.

Это выяснила ученица Герасимова антрополог Галина Вячеславовна Лебединская. Она проанализировала сотни рентгенограмм и пришла к выводу, что контур хрящевой части носа является зеркальным отображением контура грушевидного отверстия, отзеркаленным от проведенного через определенные точки отрезка.

По многочисленным научным наблюдениям стало ясно, что варианты формы отдельных деталей лица имеют прямую связь с костным основанием.

Например, форма рта во многом обусловлена строением альвеолярного отростка верхней челюсти, шириной зубной дуги, особенностями прикуса. Форма верхнего века, разрез глаз определяются строением орбит и их морфологическими особенностями», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник Центра физической антропологии института этнологии и антропологии РАН Екатерина Просикова.

Наряду с графической, то есть плоскостной, реконструкцией существует скульптурная — объемная.

«Классическая технология предполагает, что на каждый квадратный сантиметр черепа наносится определенной толщины жгут пластилина. И толщина жгута передает толщину мягких тканей, значит на переносице слой будет тонкий, а в области щек наоборот. Толщина тканей на каждой конкретной области черепа определяется исходя из закономерностей, которые собирались учеными долгое время и усреднялись. Некоторые параметры высчитываются по уравнениям регрессии (например высота ушной раковины), а какие-то детали зависят исключительно от характеристик конкретного черепа. За столько лет использования метода стало ясно, что Герасимов нашел наиболее точный и научно доказанный способ воссоздания внешности человека по черепу», — рассказала Просикова.

Тем не менее ученые не всегда могут восстановить облик человека: если лицевая часть черепа не сохранена хотя бы наполовину, то достоверно восстановить лицо умершего не получится.

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«Черепа к нам в лабораторию попадают в разной степени сохранности: иногда лицевая часть разрушена, иногда нет нижней челюсти. К сожалению, лицо мы можем восстановить только при наличии хотя бы половины лицевой части. А вот отсутствие нижней челюсти — не критично: ее мы можем приблизительно подобрать. Иногда приходится собирать череп по кусочкам, и если среди фрагментов достаточно тех, которые составляют лицевой скелет, то мы тоже можем восстановить облик человека. Если у нас не хватает левой или правой половины лицевой части черепа, то мы можем ее достроить, создав зеркальную копию имеющихся сохранившихся участков черепа», — рассказала специалист.

Сегодня метод Герасимова продолжает совершенствоваться, он широко применяется в научной и криминалистической практиках. Некоторые сотрудники института — внештатные эксперты Следственного комитета. Кроме того, при помощи метода до сих пор восстанавливают облик как исторических личностей прошлого, так и умерших во время Второй мировой войны безымянных бойцов.

Опознать труп по черепу

Графической реконструкцией по методу Герасимова сегодня владеют многие криминалисты, но в некоторых случаях они обращаются к специалистам Центра физической антропологии для того, чтобы максимально точно воссоздать прижизненную внешность и затем идентифицировать неопознанный труп.

Для целей криминалистики обычно бывает достаточно создать только графическую реконструкцию. До выполнения реконструкции специалист по черепу и сохранившимся костям скелета определяет пол и возраст человека, некоторые патологии, отражающиеся на черепе, особенности зубной системы. В некоторых случаях можно даже установить причину смерти.

«Давность травмы можно определить по костной структуре. Если травма была прижизненная и человек с ней еще какое-то время ходил, то ее следы со временем будут нивелироваться, зарастать. И это будет видно по структуре костей, по изменениям в их составе. По этим же характеристикам мы можем судить о состоянии организма в целом. Например, при сифилисе костная ткань претерпевает вполне конкретные изменения. Также можно провести радиоизотопный анализ, с его помощью можно узнать происхождение человека, где он жил и чем питался. Но в криминалистике это уже не применяется», — рассказал «Газете.Ru» стажер-исследователь Центра физической антропологии ИЭА РАН Егор Крыков.

close 100% Стажер-исследователь Центра физической антропологии ИЭА РАН Егор Крыков «Газета.Ru»

Выполненная графическая реконструкция участвует в портретной экспертизе, в ходе которой полученное изображение сравнивается с фотографиями без вести пропавших людей.

Это помогает сузить круг лиц, которым останки могли принадлежать. Однако точку в опознании останков и их принадлежности тому или иному без вести пропавшему человеку ставят генетические исследования, которые устанавливают наличие родства между родственниками пропавшего и предположительно принадлежащими ему останками.





Возвращение забытых имен

Сегодня сотрудники института также сотрудничают с отрядами «Поискового движения России». Работа состоит из нескольких этапов, и в первую очередь команда в полевых условиях в ходе раскопок на местах крупных сражений Великой Отечественной отбирает черепа найденных солдат, достаточно сохранившиеся для проведения реконструкции облика. Во время работы на раскопках также проходит заполнение специального «антропологического паспорта».

«В документе указываются первичные данные об останках. В их число входят место находки, сохранность скелета, наличие травм, цвет костей и другие данные. Дело в том, что в разных видах почв скелет сохранится по разному. Например, на болотах или торфяниках скелеты очень хорошо сохраняются, иногда даже остаются мягкие ткани. Заполнив «антропологический паспорт», мы фотографируем череп при помощи специальной аппаратуры, чтобы потом создать 3D модель. После этого проводится специальная церемония захоронения останков, и специалисты уже в лаборатории начинают работать с 3D моделями для воссоздания облика солдат по методу Герасимова», — рассказал Крыков.

Иногда восстановление облика павших воинов помогает найти их живых родственников.

«У нас был случай, когда мы опубликовали воссозданный портрет солдата на сайте института. В итоге с нами связались родственники бойца, которые до сих пор не знали, где погиб их прадед. Знали только, что он пропал без вести на войне. Была проведена дополнительная экспертиза, мы провели сравнение параметров черепа и реконструкции солдата с фотографиями, которые передали родственники. Результаты показали, что это действительно один и тот же человек! В этом и цель нашего проекта: вернуть забытые имена», — отметил Крыков.

Лица прошлого

close 100% Облик Ивана Грозного «Газета.Ru»

При помощи метода Герасимова была восстановлена внешность таких исторических личностей, как Ярослав Мудрый, Тамерлан, князь Андрей Боголюбский, адмирал Ушаков и многих других. Однако одна из самых известных работ Герасимова — бюст царя Ивана Грозного, созданный по его останкам.

«В 1963 году проводилась эксгумация останков представителей царской династии в Архангельском соборе Московского кремля, в том числе и Ивана Грозного. В том же году Михаил Герасимов берется за воссоздание облика царя: на этот раз ученого интересуют не только черты лица самодержца, но и его телосложение. Так, мы знаем, что Иван Васильевич имел мощную грудину, то есть был достаточно крупным человеком. Скелет царя также рассказал ученым, что в конце жизни он был весьма грузным и полным. Состояние костей указывало на то, что в последние годы жизни Иван IV страдал от болезни суставов, в связи с чем каждое движение доставляло ему с боль», — рассказала Просикова.

По словам антрополога, уже тогда, в шестидесятые годы, внешность Ивана Грозного была воссоздана максимально точно, несмотря на отсутствие современных наборов данных и методов.

close 100% Облик Ивана Грозного «Газета.Ru»

«Дело в том, что не так давно наши бразильские коллеги создали 3D-реконструкцию внешности Ивана Васильевича, и многие черты лица совпадают с работой Герасимова. Например, это глубоко посаженные глазные яблоки и сухое веко, когда мы видим верхнее веко без складки под бровью. Кроме того, верхняя губа и нос с горбинкой тоже очень похожи. Единственный момент — в работе Герасимова кончик носа опущен. Так ученый пытался показать преклонный возраст Ивана Грозного», — рассказала Просикова.

Возраст Ивана Грозного — единственное серьезное отличие в двух работах. У Герасимова он выглядит гораздо старше.

Известно, что царь умер в 54 года. По словам Просиковой, это отличие в реконструкциях связано с тем, что бразильские ученые создали портрет 54-летнего человека, ориентируясь на ныне живущих людей. А в XVI веке дожить до пятидесяти лет получалось не у каждого, и к этому возрасту человек мог выглядеть достаточно дряхлым.

«Важный нюанс работы Герасимова заключался в том, что он учитывал исторические условия, в которых жил герой его реконструкции. На самом деле, работа бразильских коллег показывает, что не смотря на то, что метод постоянно улучшается и дорабатывается, он с самого начала своего существования был максимально точным», — заключила специалист.