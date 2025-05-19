Российские врачи спасли мужчину из Нигерии, который напоролся ягодицами на кол

В Липецке спасли мужчину из Нигерии, напоровшегося ягодицами на кол

В Липецке 41-летний мужчина из Нигерии напоролся ягодицами на кол, перелезая через забор, и оказался на операционном столе. Об этом сообщает ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1».

Инцидент произошел в один из майских дней, когда гражданин Нигерии пытался перелезть через забор и случайно напоролся на деревянный кол. Инородное тело длиной в 40 сантиметров проникло в мягкие ткани ягодиц, вызвав кровотечение.

Травматологи-ортопеды провели экстренную операцию. Пациенту остановили кровотечение, провели ревизию раны и извлекли кол. После успешного вмешательства мужчина быстро пошел на поправку. Сейчас он продолжает лечение в травматологическом отделении и уже может сидеть. Он выразил благодарность врачам, которые его спасли.

До этого российские врачи несколько часов собирали череп мужчины, раздробленный топором. Из-за обширной потери крови он впал в геморрагический шок, что угрожало его жизни.

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