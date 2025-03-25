Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярские врачи спасли мужчину с некрозом губы после драки

В Красноярске спасли мужчину с некрозом губы
close
Краевая клиническая больница/VK

Хирурги Красноярской краевой больницы оказали помощь пациенту, у которого начался некроз губы после потасовки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавший обратился в больницу спустя сутки после драки, его беспокоило состояние губы, по которой его ударили кулаком. Когда пациент поступил в медицинское учреждение, часть клеток уже разрушилась, начался некроз, нужно было спасать жизнеспособные ткани.

За дело взялись хирурги и провели небольшую операцию. Мужчина некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение, рана полностью зажила.

До этого сообщалось, что в Тюменской области ребенок получил некроз, засунув в нос батарейку. Маленького пациента доставили в медицинское учреждение с сильной болью, отеком лица и кровотечением из носа. Извлечение инородного тела было выполнено быстро и без осложнений, но батарейка уже успела нанести значительный ущерб слизистой оболочке носа, развился некроз. Серьезных последствий удалось избежать

Ранее мужчина получил небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами