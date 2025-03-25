Красноярские врачи спасли мужчину с некрозом губы после драки

Хирурги Красноярской краевой больницы оказали помощь пациенту, у которого начался некроз губы после потасовки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавший обратился в больницу спустя сутки после драки, его беспокоило состояние губы, по которой его ударили кулаком. Когда пациент поступил в медицинское учреждение, часть клеток уже разрушилась, начался некроз, нужно было спасать жизнеспособные ткани.

За дело взялись хирурги и провели небольшую операцию. Мужчина некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение, рана полностью зажила.

До этого сообщалось, что в Тюменской области ребенок получил некроз, засунув в нос батарейку. Маленького пациента доставили в медицинское учреждение с сильной болью, отеком лица и кровотечением из носа. Извлечение инородного тела было выполнено быстро и без осложнений, но батарейка уже успела нанести значительный ущерб слизистой оболочке носа, развился некроз. Серьезных последствий удалось избежать

Ранее мужчина получил небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.