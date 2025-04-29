Российские врачи несколько часов собирали череп мужчины, раздробленный топором

Во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы спасли 50-летнего мужчину с раздробленным черепом в результате удара топором. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент получил бытовую травму на острове Попова, откуда его экстренно эвакуировали на катере. Несмотря на сложность эвакуации, через три часа после инцидента, нейрохирурги приступили к операции. Мужчине диагностировали рубленные раны головы, множественные оскольчатые и вдавленные переломы теменных костей, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, ушиб головного мозга. Медики отметили, что к моменту его поступления в стационар требовалась срочная операция.

«Из-за обширной потери крови он впал в геморрагический шок, что угрожало его жизни. Врач-нейрохирург Никита Барышников внимательно изучил повреждения и начал обработку ран, удаление вдавленных фрагментов костей черепа, а также остановку кровотечения из поврежденных сосудов», — рассказали в пресс-службе.

Медики несколько часов собирали мужчине череп по частям, операция завершилась успешно.

Сейчас состояние пациента стабилизировалось, врачи отметили, что угрозы для его жизни нет.

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