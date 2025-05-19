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Пострадавшему при теракте в «Крокусе» отказали в иске на миллион рублей

Суд отклонил иск пострадавшего в «Крокусе» к организатору концерта «Пикника»
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Maxim Shemetov/Reuters

Хорошевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Андрея Загоскина, пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле», к организатору концерта группы «Пикник». Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Истец требовал взыскать с компании MSM Group компенсацию в размере 1 млн рублей за причинение вреда здоровью.

До этого сообщалось, что пострадавший во время теракта отравился угарным газом и получил сильный психологический стресс. При этом истец не признан официально потерпевшим. Он предоставил в суд медицинские документы, которые подтверждают вызов скорой помощи сразу после происшествия.

До этого московский городской суд продлил арест каждому из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на три месяца и 28 суток.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь по зрителям.

Ранее появились подробности о подготовке боевиков к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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