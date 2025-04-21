Появились подробности о подготовке боевиков к теракту в «Крокусе»

Baza: перед терактом в Крокусе террористы пили воду со странным привкусом

Террористы перед осуществлением нападения в «Крокус Сити Холле» пили воду со странным привкусом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванные источники.

По данным канала, воду передал один из нападавших Шамсутдин Фаридуни. После употребления жидкости боевики «почувствовали резкий прилив сил и смелости, а чувство страха отключилось», отмечается в публикации.

Журналисты подчеркнули, что один из исполнителей нападения Далерджон Мирзоев говорил следователям, что ранее не мог ранить даже курицу, однако после употребления «воды» был готов пойти на преступление без чувства страха.

Подробностей о составе напитка и проверке нападавших на запрещенные вещества не сообщалось.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область) произошла террористическая атака. Непосредственно перед началом выступления музыкальной группы «Пикник» вооруженные лица проникли в зал и открыли стрельбу по зрителям. За стрельбой последовали взрывы и пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее стало известно, какие связанные с Украиной указания получили террористы из «Крокуса».