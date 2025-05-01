MSM Group отказывается платить пострадавшему в «Крокусе»

Компания MSM Group, организовавшая концерт группы «Пикник» в день теракта в «Крокус сити холле», не согласна с требованием выплатить компенсацию зрителю, заявившему о причинении вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя истца.

В публикации отмечается, что пострадавший во время теракта отравился угарным газом и получил сильный психологический стресс. Истец не признан официально потерпевшим, но предоставил в суд медицинские документы, которые подтверждают вызов скорой помощи сразу после происшествия.

Компания «Крокус интернэшнл» привлечена к делу как третье лицо, говорится в публикации.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, что всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 45 человек.