В Ишиме двулетний мальчик засунул в нос наконечник отвертки

В Тюменской области спасли ребенка, который засунул в нос наконечник отвертки

Врачи-оториноларингологи Ишимской областной больницы № 4 оказали помощь маленькому пациенту, который случайно затолкал в нос наконечник от отвертки, инородное тело опустилось до желудка. Об этом сообщает kp.ru.

В медицинское учреждение ребенка доставили родители. Мальчик затолкал в носовую пазуху наконечник от отвертки. В ходе осмотра врачи не обнаружили его в носу.

Для определения местоположения инородного тела было проведено рентгеновское обследование, которое показало, что предмет переместился в желудок. Маленького пациента госпитализировали, хирургическое вмешательство не потребовалось, инородное тело вышло естественным путем. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Якутии ребенок проглотил монету и проходил с ней два дня.