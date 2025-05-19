В Китае чиновникам запретили есть деликатесы и пить спиртное на работе

В Китае чиновникам и партийным служащим запретили есть деликатесы и пить алкоголь в рабочее время. Об этом сказано в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китайской Народной Республики о строгой экономии и борьбе с расточительством, пишет агентство «Синьхуа».

Согласно документу, предполагается «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств». По данным агентства, таким образом чиновников мотивируют к бережливости.

В начале апреля этого года в Сургуте глава города Максим Слепов подписал постановление об обновленном кодексе этики для муниципальных служащих. Часть пунктов документа затрагивает поведение муниципальных служащих в социальных сетях.

Так, рекомендуется не демонстрировать роскошь. Помимо этого, муниципальные служащие не должны использовать жаргон и нецензурную лексику и не публиковать фото, на которых сам служащий показан в непристойном виде, курит или распивает алкоголь. Еще служащих призывают избегать конфликта интересов и не оставлять себе подарки дороже трех тысяч рублей.

Ранее в Нидерландах чиновникам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek.