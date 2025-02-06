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В Нидерландах чиновникам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek

NOS: власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать китайский чат-бот DeepSeek из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Запрет ввел государственный секретарь по вопросам цифровизации Жолт Сабо. По его словам, чат-бот DeepSeek уязвим для шпионажа.

На прошлой неделе Управление по защите данных Нидерландов (AP) призвало жителей страны быть осторожными с приложением DeepSeek и использовать его сдержанно.

До этого сообщалось, что американская компания Wiz, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила незащищенную базу данных китайского ИИ-стартапа DeepSeek. В открытом доступе оказалась база данных ClickHouse, содержащая более миллиона строк информации, включая историю чатов пользователей, внутренние данные чат-бота и другие конфиденциальные сведения.

Ранее китайский чат-бот DeepSeek занял первую строчку App Store в сотне стран.

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