Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с алкоголем и роскошью

В Сургуте глава города Максим Слепов подписал постановление об обновленном кодексе этики для муниципальных служащих. Соответствующий документ появился на сайте администрации населенного пункта.

Часть пунктов документа затрагивает поведение муниципальных служащих в социальных сетях. Так, рекомендуется не демонстрировать роскошь.

«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», – говорится в кодексе.

Помимо этого, муниципальные служащие не должны использовать жаргон и нецензурную лексику и не публиковать фото, на которых сам служащий показан в непристойном виде, курит или распивает алкоголь.

Служащих призывают избегать конфликта интересов и не оставлять себе подарки дороже трех тысяч рублей. В документе также закреплены рекомендации по внешнему виду. Одежда должна быть в деловом стиле, который отличают «официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность».

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