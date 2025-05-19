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Мужчина поругался с туристкой, которая смахнула с его головы ручного таракана

Женщина в Таиланде смахнула таракана, оказавшегося питомцем, с головы мужчины

Мужчина в Таиланде поругался с туристкой, которая смахнула с его головы таракана, пишет Mustsharenews. Оказалось, что насекомое было домашним.

На улице возле пляжа Патонг на Пхукете прохожая заметила таракана на голове у мужчины и решила помочь – она сбросила насекомое. Однако ее поступок вызвал негодование у незнакомца, поскольку таракан оказался его домашним питомцем.

После этого мужчина опустился на колени и осторожно протянул руку, чтобы питомец смог вернуться на место. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях, собрав десятки миллионов просмотров.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни люди осудили женщину за её поступок, а другие, наоборот, поддержали, отметив, что прохожая просто хотела помочь и не могла знать, что таракан — домашнее животное.

Ранее баллончик с отравой взорвался в руках у мигранта, пытавшегося избавиться от тараканов.

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