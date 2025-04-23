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Баллончик с отравой взорвался в руках у мигранта, пытавшегося избавиться от тараканов

В Нижнем Новгороде мигрант травил тараканов и устроил взрыв
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Shutterstock

В Нижнем Новгороде иностранец пострадал из-за взрыва баллончика с отравой для тараканов. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в одном из девятиэтажных домов на улице Пермякова. Мигрант пытался избавиться от насекомых в съемной квартире, но в результате пострадал сам. В его руке взорвался баллончик с инсектицидом, что привело к серьезным последствиям — дверь в ванную выбило, а мужчина получил ожоги.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Выяснилось, что жилье снимали четверо иностранцев, среди которых была беременная женщина без регистрации. В ходе осмотра помещения сотрудники обнаружили восемь баллонов с отравой для тараканов. Других взрывчатых или опасных предметов найдено не было.

До этого баллон с дихлофосом взорвался и выбил окна квартиры, когда амурец травил тараканов. Мужчина получил ожоги, его доставили в медицинское учреждение.

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