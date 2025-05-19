В Москве годовалый ребенок выпал из окна на асфальт

В Москве правоохранители расследуют обстоятельства падения ребенка 2024 года рождения из окна. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Полбина. Предварительно установлено, что годовалая девочка осталась без присмотра матери, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку. Крепление не выдержало веса ребенка, и вместе с ним девочка полетела вниз.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшую девочку госпитализировали. Информация о ее состоянии отсутствует.

В прокуратуре обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. Там также напомнили, что наличие на окне москитной сетки не гарантирует безопасность ребенка.

Ранее в Оренбурге 6-летний мальчик попал в больницу с контузией мозга, выпав из окна.